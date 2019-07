Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Fahrt unter Drogeneinfluss in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake hielten am Mittwoch, 24. Juli 2019, 23:30 Uhr, den Pkw eines 24-Jährigen an.

Bei der Kontrolle in der Stedinger Straße in Lemwerder stellten die Beamten körperliche Anzeichen beim Mann aus Lemwerder fest, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln deuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Marihuana an.

Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, die Weiterfahrt wurde untersagt.

