POL-DEL: LK Wesermarsch: Schmuckdiebstahl aus Wohnhaus in Berne

Einen günstigen Moment nutzten unbekannte Täter am Mittwoch, 24. Juli 2019, zu einem Diebstahl von Schmuck.

In der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr gelangten sie durch eine unverschlossene Terrassentür ins Einfamilienhaus in der Deichstraße in Berne-Bardenfleth und suchten hier gezielt nach Wertgegenständen.

Wer im Bereich des Ritzenbütteler Kanals in Bardenfleth verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen (877629).

Zudem wird die Warnung vom 16. Juli 2019 vor Einschleichdiebstählen in Berne wiederholt. Auch bei nur kurzen Abwesenheiten oder Tätigkeite außerhalb von Wohnungen und Häusern sollten die Fenster und Türen verschlossen werden (877629).

