POL-DEL: LK Oldenburg: Flächenbrand in Winkelsett

Am Mittwoch, 24. Juli 2019, 16.30 Uhr, geriet während der Mäharbeiten auf einem Feld in der Gemarkung Winkelsett eine landwirtschaftliche Fläche von ca. zwei Hektar in Brand. Ursächlich dafür dürfte ein Defekt an dem Mähdrescher gewesen sein.

Das Feuer konnte durch die Landwirte größtenteils abgelöscht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Beckeln und Colnrade, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort waren, führten lediglich noch Nachlöscharbeiten durch.

Der Schaden war gering.

