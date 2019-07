THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW-HH MV SH: Technisches Hilfswerk unterstützt bei Waldbrand-Bekämpfung Nahe Lübtheen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Lübtheen / MV (ots)

Nachdem ein Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern auf dem ehemaligen Übungsplatz der Bundeswehr bei Lübtheen erneut aufgeflammt ist, unterstützt das Technische Hilfswerk mit seinen Helferinnen und Helfern seit Montag, den 1. Juli bei dessen Bekämpfung.

Schnell war den eingesetzten Kräften klar, einen Waldbrand wie diesen hat es in der Geschichte des Landes Mecklenburg-Vorpommern noch nie gegeben. Mittlerweile unterstützten 140 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Technisches Hilfswerkes aus Ortsverbänden aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein den Feuerwehreinsatz - mit steigender Tendenz, weitere THW-Kräfte befinden sich bereits auf der Anfahrt.

Am Montag Vormittag waren die ersten Einheiten aus dem gesamten Landesverband HH,MV, SH angerückt: Die Errichtung eines Feldlagers mit Kapazität für über 500 Einsatzkräfte wurde in kurzer Zeit auf einem Gelände der Bundeswehr in Hagenow bewerkstelligt. Hier haben die an- und abrückenden Kräfte aller Organisationen nun die Möglichkeit sich auszuruhen, zu essen und zu duschen.

Ebenfalls im Einsatz ist die THW-Logistik-Einheit "Materialerhaltung", die im Einsatz befindliche Aggregate und Fahrzeuge mit rückwärtigen Logistikaufgaben unterstützt. Vor Ort koordinieren die Führungseinheiten des THW (kurz: FüKom) den Einsatz der Helferinnen und Helfer und unterstützen mit ihrer Arbeit die Technische Einsatzleitung des Landkreises. Weitere Aufgaben sind das Ausleuchten einzelner Einsatzstellen, die Instandsetzung von defekten Materialien sowie mit Motorkettensägen Brandschneisen zu schlagen.

Am Dienstag war Albrecht Broemme, Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, bereits in der Technischen Einsatzleitung Lübtheen, um sich einen aktuellen Stand über den Gesamteinsatz zu erhalten.

Am Mittwoch wird gegen Mittag die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schweig im THW-Feldlager in Hagenow erwartet.

Ansprechpartner für die Medien vor Ort ist das Mediateam Nord: Florian Gottschalk (OV Kaltenkirchen) +49 176 105 040 00 Raphael Scheibler (OV Greifswald) +49 1512 069 408 0

Ansprechpartner für die Medien vor Ort ist das Mediateam Nord:

Florian Gottschalk (OV Kaltenkirchen) +49 176 105 040 00

Raphael Scheibler (OV Greifswald) +49 1512 069 408 0





Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Claus Döpper

Telefon: 0431 / 57933-45

E-Mail: claus.doepper@thw.de

www.lv-hhmvsh.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell