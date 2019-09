Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Geschäft

Winterberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Geschäftseinbruch in der Straße Am Waltenberg. Bisher unbekannte Täter warfen die Schaufensterscheibe mit einem Stein ein und entwendeten mehrere Messer aus der Auslage. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 entgegen. (DS)

