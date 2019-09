Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190924 - 1007 Frankfurt-Sachsenhausen: Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 19. September 2019, gegen 18.50 Uhr, wurde ein Streifenwagen der Frankfurter Polizei mittels eines Steines beschädigt. Der Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert EUR.

Das Fahrzeug, ein Opel Zafira, stand zu dem genannten Zeitpunkt ordnungsgemäß geparkt in der Mörfelder Landstraße, vor dem Anwesen Nummer 212. Vermutlich mittels Steinwurf wurde die rechte hintere Seitenscheibe beschädigt. Zeugen konnten angeben, dass sich drei Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren am Fahrzeug aufgehalten hätten. Diese waren bekleidet mit Kapuzenpullovern und Jogginghosen. Zwei von ihnen führten einen Rucksack mit sich.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 in Verbindung zu setzen.

