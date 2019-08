POL-RZ: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Polizeidirektion Ratzeburg

05. August 2019 | Kreis Stormarn - 03./04.08.2019 Glinde

In der Zeit vom 03.08.2019 / 20.00 Uhr bis 04.08.2019 / 12.30 Uhr wurden im Stadtgebiet von Glinde drei BMW Fahrzeugen aufgebrochen. Die Taten fanden in den Straßen Am Alten Gleis, Mühlenstraße und Herbert-Rübner-Straße statt. Die Fahrzeuge waren entweder am Seitenstreifen vor der Wohnanschrift oder direkt auf dem zugänglichen Privatgrundstück abgestellt.

In zwei Fällen wurde die hintere Dreieckscheibe aufgebrochen und so das Fahrzeug entriegelt. Bei einem Pkw hebelten die Täter die Scheibe der Beifahrertür auf. Anschließend wurden die Multifunktionslenkräder ausgebaut. In einem Fall dazu auch das Navigationsgerät.

Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der Wert des Stehlgutes stehen noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet Glinde verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

