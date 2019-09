Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190924 - 1006 Frankfurt-Bornheim: Mann mit Machete unterwegs - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ker) Am Montagabend (23.09.2019) wurde im Bereich der Hallgartenstraße eine mit einer Machete bewaffnete männliche Person gemeldet. Diese konnte kurz darauf durch mehrere Polizeikräfte unter Anwendung von Zwangsmitteln festgenommen werden.

Gegen 21:42 Uhr wurde über den polizeilichen Notruf gemeldet, dass sich eine Person mit einer Machete in der Hallgartenstraße in der Nähe eines dortigen Supermarktes aufhält. Sofort entsandte Streifenwagen konnten die Person schnell lokalisieren und stellen. Der Verdächtige, ein 24-jähriger Frankfurter, reagierte jedoch nicht auf die Anweisungen der Polizist*innen und näherte sich immer wieder mit der Machete in der Hand in angriffslustiger und aggressiver Art und Weise an. Da auch der mehrfache Einsatz von Pfefferspray ohne die erhoffte Wirkung blieb, mussten die ebenfalls vor Ort anwesenden Beamt*innen des Überfallkommandos das Distanz-Elektroimpulsgerät einsetzen. Dadurch konnte der Verdächtige angriffsunfähig gemacht und schließlich festgenommen werden. Ein möglicher Schusswaffengebrauch konnte verhindert werden. Der 24-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Er kam nach medizinischer Versorgung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik.

Die Machete, welche eine Klingenlänge von circa 35 cm aufwies, wurde sichergestellt. Den Verdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

