Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Wäsche vom Balkon entwendet

Enger (ots)

(kup) Bereits in der Zeit von Dienstag (9.7.), um 20:00 Uhr, bis Mittwoch, um 6:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Wäsche sowie ein Paar Adidas-Turnschuhe von einem Balkon am Tongrubenweg. Eine 65-jährige Frau hatte am Abend frisch gewaschene Bettwäsche und Kleidung zum Trockenen auf ihren Balkon gehängt. Am nächsten Morgen waren die Wäsche sowie ein Paar Sneaker, Größe 44, verschwunden. Der erstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 530 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell