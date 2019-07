Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindergarten - Täter entwenden Laptops und Digitalkameras

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (9.7.), um 16:30 Uhr, und Mittwoch, um 7:00 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern in einen Kindergarten an der Spittaler Straße hinein zu kommen. Die Täter gingen bei der Tatausführung zielgerichtet in den Räumlichkeiten vor. Im Innern entwendeten sie zwei Laptops sowie vier Digitalkameras. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

