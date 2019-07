Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW aufgebrochen - Unbekannte schlagen Autofenster ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (9.7.), um 19:00 Uhr, und Mittwoch, um 6:00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines PKW am Johanneskamp. Der 64-jährige Halter des Fahrzeuges hatte diesen am Abend in seinem Carport geparkt. Als er am darauffolgenden Morgen zu seinem Wagen kam, entdeckte er die zerstörte Scheibe. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell