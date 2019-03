Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg / Zivilkräfte der Polizei entdecken Diebesbande

Bad Segeberg (ots)

Am Montagnachmittag, den 18.03.19, entdecken Zivilkräfte der Polizei eine Diebesbande. Gegen 15:30 Uhr hatten zwei Männer zunächst bei einem Discounter in der Lindenhofstraße versucht, einen vollgepackten Einkaufswagen aus dem Laden zu entwenden. Das aufmerksame Personal konnte dies verhindern und verständigte die Polizei. Diese nahm die Personalien der beiden Männer und setzte anschließend Zivilkräfte ein, um das weitere Vorgehen der beiden zu beobachten. Letztendlich stellten die Zivilbeamten fest, dass zu den beiden noch zwei weitere Männer gehören, die sich allesamt im Bereich von mehreren Einkaufsmärkten in Bad Segeberg bewegten. Als sie zusammen in einem Pkw den Ort verließen, führten Polizeibeamte eine Kontrolle durch. Hierbei wurde Diebesgut (u.a. Geldbörsen, Leuchtmittel und Werkzeuge) aufgefunden. Das Diebesgut stellten die Beamten sicher. Die vier Männer aus Osteuropa mit festem Wohnsitz in Schleswig-Holstein im Alter von 30 bis 58 Jahren wurden nach der Personalienfeststellung entlassen. Sie müssen sich jetzt einem Strafverfahren stellen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell