POL-SE: Groß Rönnau - Zeugen nach Diebstahl eines Toyota gesucht

Bad Segeberg (ots)

Ein Toyota vom Typ RAV 4 ist in der Nacht zum heutigen Dienstag in Groß Rönnau entwendet worden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Diebstahl zwischen 17:30 Uhr und 7 Uhr in der Segeberger Straße, in der der dunkelblaue SUV im Wert von etwa 30.000 Euro abgestellt war.

Wer Angaben zu der Tat oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern unter 04551 8840 aufzunehmen.

