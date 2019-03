Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Hamburg / Norderstedter Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen nach Autoaufbruch in Hamburg vorläufig fest

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 15.03.19, konnten zwei Polizeibeamte aus Norderstedt einen Tatverdächtigen nach einem Auto-Aufbruch in Hamburg vorläufig festnehmen. Eine Frau hatte gegen 13:00 Uhr gesehen, wie ein Mann sich an ihrem Pkw im Mözener Weg in Hamburg zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Der Pkw-Aufbrecher flüchtete vor Eintreffen der Hamburger Polizei. In die Fahndung nach ihm waren auch zwei Polizeibeamte aus Norderstedt eingebunden. Gegen 14:00 Uhr sahen sie in der Segeberger Chaussee in Norderstedt einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Die Beamten hielten ihn an, um ihn zu überprüfen. Hierbei konnten sie in Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei Diebesgut aus dem Pkw-Aufbruch und einem weiteren Pkw-Aufbruch in Norderstedt auffinden. Der 31-Jährige aus Hamburg wurde vorläufig festgenommen und an die Hamburger Polizei übergeben.

