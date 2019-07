Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte brechen in Waschsalon ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (8.7.), um 19:00 Uhr, und Dienstag, um 9:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wäscherei an der Eimterstraße ein. Um in das Innere des Ladengeschäfts zu gelangen, hebelten sie die Eingangstür auf. Dort angelangt, durchsuchten sie die Räume. Da die 45-jährige Geschäftsführerin abends kein Bargeld in der Kasse lässt, konnten die Diebe keine Beute erlangen und flohen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

