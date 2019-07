Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Täter entwenden Alkohol und Zigaretten

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (8.7.), um 23:00 Uhr, und Dienstag, um 6:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Luisenstraße ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort entwendeten sie diverse Alkoholika. Darüber hinaus brachen sie einen Zigarettenautomaten auf, aus dem sie Bargeld sowie Zigaretten stahlen. Der Gesamtschaden muss durch die Geschädigten noch zusammen getragen werden. Die Polizei in Herford sucht Zeugen zu der Tat. Bitte melden Sie sich bei der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell