Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Elzer Supermarkt

Hildesheim (ots)

Elze: In der Nacht zum 09.04.2019 wurde versucht in einen Supermarkt in Elze, Sehlder Straße, einzubrechen. Unbekannte Täter haben die äußere Schiebetür des Marktes auseinander gedrückt. Entwendet wurde im Markt nichts.Es blieb beim Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter vermutlich gestört wurden. Hinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr: 050689303-0.

