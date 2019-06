Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Forst, OT Seifen, Forster Straße (ots)

Am Mo., 17.06.2019, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Citroèn die K 64 in der Ortslage Forst-Seifen in Fahrtrichtung Forst. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit dem Gespann, bestehend aus Pkw Mercedes-Benz und Anhänger die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve geriet die 37-Jährige aufgrund des Umstandes, dass die Frontscheibe bedingt durch eine defekte Klimaanlage schlagartig von innen beschlug, nach links in den Bereich der Gegenfahrspur, wo sie mit dem Anhänger des Gespanns kollidierte. Es entstand ca. 6500,-EUR Sachschaden.

