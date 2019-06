Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach/Niederschelder Hütte - Sachbeschädigung

Mudersbach (ots)

Nach einem Urlaub erlebten die Bewohner eines Hauses in der Josefstraße eine böse Überraschung. In der Zeit der Abwesenheit hatten Unbekannte sich an dem Sandkasten zu schaffen gemacht und diesen mutwillig zertreten. Des weiteren wurde ein Abfallsack aufgeschnitten. Die Tatzeit wird von Samstag, 15.06.2019 bis Sonntag, 16.06.2019 eingegrenzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell