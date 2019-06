Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Neuwied vom 14.-16.06.19

Neuwied (ots)

Luftverunreinigung in Heimbach: Am Freitag gegen 11:40 Uhr wurde der Polizei eine unklare Rauchentwicklung in Heimbach im Bereich Meerheck gemeldet. Vor Ort konnte von den Beamten festgestellt werden, dass auf einer größeren Baustelle Holz und Müll verbrannt wurde. Da es sich auch um behandeltes Holz und Kunststoff handelte, erwartet nun den Verantwortlichen eine Strafanzeige wegen Luftverunreinigung. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht.

Verkehrsgefährdender Klein-LKW sichergestellt: Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Fiat Ducato gemeldet, der in Feldkirchen geparkt auf der Straße stehe und Betriebsstoffe verliere. Die Beamten konnten den Eigentümer vor Ort antreffen. Er wurde aufgefordert, dass Fahrzeug umgehend abschleppen und die Betriebsstoffe fachmännisch entfernen zu lassen. Der Besitzer wollte sich sofort darum kümmern. Nachdem sich an der Situation etwa eineinhalb Stunden später nichts geändert hatte, wurde das Fahrzeug von der Polizei abgeschleppt. Des Weiteren wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Da weitere erhebliche Fahrzeugmängel festgestellt wurden, wurden die Kennzeichen von der Polizei entwertet. Aufgrund seines Verhaltens muss der Besitzers des Fahrzeuges nun die Einsatz- sowie Abschleppkosten bezahlen. Ferner erwartet ihn ein Bußgeldverfahren.

Alkoholkontrollen in Neuwied: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in der Neuwieder Innenstadt ein 29 jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich den Beamten Hinweise auf drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Drogentest verlief positiv auf Marihuana, sodass in der Folge beim Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nun erwarten den Mann mehrere Anzeigen.

Später in der Nacht wurden in Neuwied im Bereich der Panzerrampe vier junge Frauen kontrolliert, die Alkohol konsumierten. Da die Frauen aufgrund ihres Alkoholgehaltes kein Fahrzeug mehr führen durften, wurden die Schlüssel des vor Ort befindlichen PKWs präventiv sichergestellt.

