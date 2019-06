Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsgefährdung

Linkenbach (ots)

Im Rahmen der Streife konnte am 16.06.2019 gegen 01:30 Uhr eine in den Graben geworfene Baustellenampel an der momentan nur einspurig befahrbaren L265 in Fahrtrichtung Straßenhaus festgestellt werden. Zeugen, die beobachten konnten, wer die Ampel von der Straße entfernte, wenden sich bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

