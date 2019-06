Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Abgelagerte Autoteile

Melsbach (ots)

Autoteile wurden am Samstag, den 15.06.2019 zwischen 08:00 und 16:20 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe von Melsbach abgelagert. Die Teile, u.a. Karosserieteile eines Smarts, wurden linksseitig von der K 106 von Melsbach kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf ca. 200 Meter von der Kreisstraße entfernt, von einer Spaziergängerin aufgefunden. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

