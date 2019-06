Polizeidirektion Neuwied/Rhein

1. Leubsdorf - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Tatzeitraum am 14.06.2019 zwischen 08:30 bis 12:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Leubsdorf zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. In Abwesenheit der Bewohner wurde eine Terassentür aufgehebelt. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck.

2. Linz - Sachbeschädigung eines Toilettenhäuschens

In der Nacht von Freitag, 14.06.2019 zu 15.06.2019 wurde ein mobiles Toilettenhäuschen, welches sich im Stadtpark in Linz befand, durch unbekannte Täter in einen Bachzulauf zum Rhein geworfen.

3. Rothe Kreuz - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 15.06.2019 gegen 10:15 Uhr kam es auf der L 254 im Bereich Rothe Kreuz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorrad. Der 32-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen werden.

4. Unkel - Diebstahl eines Krad

Am Samstag, den 15.06.2019 kam es in den Abendstunden zu dem Diebstahl eines BMW-Kraftrads in Unkel in der Linzer Straße auf dem Parkplatz am Sportplatz. Das Krad hat einen Gesamtwert von 14.000 Euro. Am Motorrad befand sich ein schwarzes Top-Case.

