Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ergänzende Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 15.06.19

Betzdorf (ots)

Herdorf

Seit den frühen Morgenstunden wird eine 80-jährige Frau aus dem Altenpflegeheim in Herdorf vermisst. Sie ist demenzkrank, was sich augenscheinlich jedoch nicht sofort darstellt. Beschreibung: 176 cm groß, 67 kg schwer, sie hat graue, kurze Haare. Zur Bekleidung können wenig Angaben gemacht werden, vermutlich trägt sie eine beige Jacke. Die Vermisste ist sehr gut zu Fuß unterwegs, so dass damit gerechnet werden muss, dass sie sich bereits weit aus dem Stadtgebiet Herdorf entfernt haben könnte.

Die ansässigen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Herdorf/Daaden, sowie der angrenzenden Wehren aus Burbach und Neunkirchen sind im Einsatz. Diese werden von der Feuerwehr Berod mit einer Drohne unterstützt. Weiterhin sind der Polizeihubschrauber, die Rettungshundestaffel aus Siegen, sowie die Polizei Siegen mit in die Suchmaßnahmen eingebunden.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741/926-0.

Polizeiinspektion Betzdorf

