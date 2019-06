Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Altenkirchen vom 15.06.2019

Neuwied (ots)

Etzbach - Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw

In dem Zeitraum von 13.06.2019, 22:00 Uhr bis 14.06.2019, 04:45 Uhr, kam es in Etzbach, Martinstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw Renault. Konkret wurde durch unbekannte Täter die hintere, linke Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es dürfte somit von Vandalismushandlungen auszugehen sein. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Fremdschaden wird auf zirka 150 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Altenkirchen

Tel. 02681/9460



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell