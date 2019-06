Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall infolge von Ablenkung durch Benutzung eines Mobiltelefons

Neustadt (Wied) (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag regelten Polizeibeamte anlässlich eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 270 bei Neustadt (Wied) den Verkehr. Hierbei passierte ein mit seinem Mobiltelefon telefonierender LKW Fahrer den verkehrsregelnden Polizeibeamten. Infolge dieser Ablenkung beschädigte der LKW Fahrer eine durch die Polizei am rechten Fahrbahnrand aufgestellte Warnbake. Der 46 - jährige LKW Fahrer zeigte sich bei der folgenden Unfallaufnahme einsichtig. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in einer Höhe von 200 EUR sowie ein Fahrverbot von 1 Monat.

