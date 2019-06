Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 16.06.2019

Betzdorf (ots)

Mudersbach

Zweimaliger Diebstahl von Kupferkessel in Mudersbach

In der Nacht zum 15.06.2019 wurden sowohl in der Adolfstraße in Niederschelderhütte als auch im Marienweg im Ortsteil Birken jeweils die Kupferkessel, die mit Blumen bepflanzt und in einem Metallrahmengestell eingesetzt waren, ausgekippt und von bislang unbekannten Metalldieben entwendet. Dabei entstand ein Schaden von ca. 400.-EUR. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf

Trunkenheit im Straßenverkehr am 15.06.2019, 22:19 h, in Betzdorf, Friedrichstraße

Durch Zeugen wurde die PI Betzdorf auf einen Pkw-Fahrer, der in Schlangenlinien fahren würde, aufmerksam gemacht. Das Fahrzeug konnte dann direkt vor der Polizeiinspektion angehalten und kontrolliert werden. Der 30-jährige Fahrer war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Schutzbach/Herdorf

Auffinden der Vermissten

Die seit dem 15.06.2019, in den frühen Morgenstunden, vermisste 80-jährige Frau aus Herdorf konnte soeben (07.37 h) durch eine Streife der PI Betzdorf am Ortsrand Schutzbach aufgefunden werden. Es geht ihr erstaunlich gut, vorsorglich wurde sie in ärztlichen Behandlung übergeben. Die Polizei Betzdorf bedankt sich bei allen Helfern, vor allem bei den mit viel Manpower vor Ort agierenden Kräften der Freiwilligen Feuerwehren, der Rettungshundestaffel und des DRK, die vorbildlich bei der Suchaktion mitgewirkt haben.

