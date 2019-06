Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Taxi und Roller

Mainz-Oberstadt (ots)

Dienstag, 04.06.2019, 22:50 Uhr

Am Dienstagabend kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Roller. Ein 56-Jähriger befährt mit seinem Taxi die Einbahnstraße An der Philippsschanze in Richtung Pariser Straße. Als die Straße eine leichte Kurve macht, kommt ihm ein Roller entgegen, der verbotswidrig entgegen der Einbahnstraße fährt. Es kommt zur Kollision. Der Rollerfahrer wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht und sein Roller wird abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell