Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Alsdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw VW Golf, der in der Nacht zum Sonntag vor einem Einfamilienhaus in der der Straße Am Arsberg geparkt war. Der oder die Täter legten einen schweren, rundlichen Stein aus dem Vorgarten auf das Dach des Pkw und ließen diesen über die Windschutzscheibe auf die Motorhaube rollen. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf ca. 6.000 Euro beziffert wird. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

