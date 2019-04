POL-PDKO: Lahnstein - Verkehrsunfall mit verletzter Person; Ergänzung

Polizeidirektion Koblenz

Am Donnerstag, den 18.04.2019, gegen 18.32 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lahnstein auf der B42 Höhe Abfahrt Lahnstein Mitte. Dabei wurde eine Person verletzt. Ein PKW-Fahrer befuhr die Auffahrt "Lahnstein Mitte" und wollte nach links in Richtung Braubach auf die B 42 auffahren. Dabei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines von links kommenden LKWs mit Anhänger, welcher die B 42 aus Richtung Braubach in Richtung Koblenz befuhr. Der PKW wurde von dem LKW seitlich erfasst und vor dem LKW her geschoben, schlug dann in die rechte Schutzplanke ein und blieb an dieser entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Lahnstein aus seinem Fahrzeug heraus geschnitten werden. Er ist schwer, aber nach derzeitigem Sachstand nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Einsatzmaßnahmen war die B 42 in beide Richtungen für ca. zwei Stunden gesperrt.

