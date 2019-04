Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeuge gesucht

Kobern-Gondorf (ots)

Bereits am 09.04.2019, gegen 11:40 Uhr, kam es zu einem gefährlichen Überholvorgang auf der B 416 in Richtung Cochem im Bereich Kobern-Gondorf. Ein PKW überholte zwei hintereinanderfahrende LKW. Ein entgegenkommender blauer Kombi musste nach rechts auf den Radweg ausweichen und eine Notbremsung einlegen, um einen schweren Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Gesucht wird der Fahrer des blauen Kombis. Hinweise an die Polizei Brodenbach 02605 9802-1510

