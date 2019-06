Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied; Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neuwied (ots)

Ein 52 jähriger Pkw-Fahrer befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag die Sayner Straße im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis aus Fahrtrichtung Bendorf/Sayn kommend. An der Einmündung zum Hilgenpfad beabsichtigte er nach links einzubiegen. Hierbei übersah er einen in entgegengesetzte Richtung fahrenden 50 jährigen Radfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich leicht.

