Polizei Mettmann

POL-ME: Sattelzug-Auflieger mit Ladung entwendet - Monheim - 1903017

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Sonntagmorgen des 03.03.2019 verschwand von einem Parkstreifen an der Alfred-Nobel-Straße in Monheim am Rhein ein geparkter Sattelzug-Auflieger mit Dürener Kennzeichen, der zur Tatzeit mit mehreren Tonnen Kupfermaterial beladen war.

Bevor der Auflieger, mit grauer Plane, der Firmenaufschrift einer Dürener Spedition und dem amtlichen Kennzeichen DN-TK15, von einer bislang noch unbekannten Zugmaschine wegtransportiert wurde, machten sich die Diebe die Arbeit, die eigentlich zum Komplett-Lastzug gehörende Sattelzugmaschine der Dürener Spedition abzukoppeln und mehrere Meter nach vorne zu schleppen, um an den Anhänger zu gelangen. Dabei zeichnete die nach vorne gezogene Sattelzugmaschine die kurze Bewegung im Fahrtenschreiber auf. Demnach dürfte sich der Diebstahl des Aufliegers, mit entsprechender Zeit zur Vorbereitung und Durchführung, gegen 04.00 Uhr ereignet haben. Die eigentlich zum Sattelzug gehörende Zugmaschine blieb beschädigt am Tatort zurück. Der Auflieger verschwand samt Ladung bisher spurlos. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 160.000,- Euro.

Bisher liegen der Monheimer Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Aufliegers und seiner Ladung vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Monheimer Polizei wurden eingeleitet, der Auflieger und sein Dürener Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Aufliegers, nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

Kreispolizeibehörde Mettmann

