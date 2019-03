POL-ME: Auf dem Weg zur Bank beraubt - Hilden - 1903015

Polizei Mettmann

Bereits am frühen Freitagmorgen des 01.03.2019, gegen 05.15 Uhr, hat sich nach aktuellem Ermittlungsstand an der Robert-Gies-Straße in Hilden ein Raub ereignet, der vom Geschädigten aber erst am Nachmittag des gleichen Tages, nach 13.00 Uhr bei der örtlichen Polizei angezeigt wurde. Fahndungsmaßnahmen im Tatortbereich waren zu diesem späten Zeitpunkt nicht mehr erfolgversprechend.

Nach Aussage eines 61-jährigen Hildeners war er am frühen Freitagmorgen auf dem Weg zu seiner Hausbank am Warringtonplatz gewesen, um dort Ersparnisse von mehreren hundert Euro einzuzahlen. Um die Bank zu erreichen, parkte er sein Fahrzeug an der Robert-Gies-Straße, um von dort zu Fuß zur Bank zu gelangen. In Höhe Schulstraße kamen ihm dann aus Richtung Schul- und Klotzstraße drei unbekannte Männer entgegen, die ihn plötzlich festhielten und mit einem vorgehaltenen Messer bedrohten. Auf die bedrohliche Aufforderung, sofort sein mitgeführtes Bargeld auszuhändigen, übergab der Überfallene seine Ersparnisse. Mit dieser Beute flüchteten die drei noch unbekannten Räuber zu Fuß über die Schul- und Mittelstraße in unbekannte weitere Richtung.

Der beim Unfall körperlich unversehrt gebliebene Geschädigte beschrieb die drei Räuber bei seiner Anzeigenerstattung am Freitagnachmittag wie folgt:

- alle drei Personen waren männlich,

- zwischen 170 und 180 cm groß mit normaler Statur,

- zwischen 80 und 90 Kilogramm schwer,

- dunkel gekleidet,

- maskiert mit Sturmhauben, welche nur die Augen unverdeckt ließen.

Einzig ein mit Messer bewaffneter Täter wurde genauer beschrieben:

- vermutlich Südländer - dennoch hellhäutig,

- sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent,

- deutlich schlanker als die Mittäter,

- bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover,

- bewaffnet mit einem Einhandmesser.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beschriebenen Räuber vor. Polizeiliche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen bewaffnetem Raub eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

