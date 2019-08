Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Vorfahrt genommen und mit Mercedes kollidiert - ca. 9.000 Euro Schaden

Ketsch (ots)

Am Montag, kurz vor 10 Uhr, kam es in der Brühler Straße, an der Einmündung zur Straße "Altrheinbogen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro entstand. Ein 55-jähriger Nissan-Fahrer war von der Straße "Altrheinbogen" in den Einmündungsbereich eingefahren und hatte dabei einer von rechts kommenden gleichaltrigen Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Verletzungen zog sich aber glücklicherweise keiner der Beteiligten zu.

