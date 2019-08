Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Jugendhaus. Wer hat was gesehen?

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 08 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Jugendhaus Sinsheim ein.

Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter einen Rollladen und das Fenster an der Gebäudeseite zur Bahnlinie/ Schwimmbadweg durchbrachen und so in das Jugendhaus gelangten. Offenbar hatte man an sechs weiteren Fenster zuvor versucht ins Haus einzudringen, was aus bislang unbekannten Gründen misslang.

Im Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt, ein Laptop der Marke Asus im Wert von knapp 700,- Euro gestohlen.

Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen des Einbruchs und oder nach Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der tatrelevanten Zeit aufgefallen sind. Diese mögen sich unter 07261 6900 melden.

