Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim- Frontalzusammenstoß mit glimpflichem Ausgang

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Xaver-Fuhr-Straße in Mannheim, bei dem ein 22 Jähriger Mercedes-Fahrer aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr fuhr und frontal, mit der entgegenkommenden 29 Jährigen BMW-Fahrerin, zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Glücklicherweise wurden die Fahrer nur leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen. Die abschließenden Unfallermittlungen werden durch die Verkehrsunfallaufnahme West geführt.

