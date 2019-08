Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Taxi geriet in Brand - Fahrgäste und Fahrer glücklicherweise nicht verletzt

Weinheim (ots)

Ein Taxi geriet am späten Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, während der Fahrt auf der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Taxifahrer sowie die vier Fahrgäste konnten sich glücklicherweise noch rechtzeitig aus dem VW retten, sodass niemand verletzt wurde. Als die Wehrmänner der Feuerwehren Weinheim und Hemsbach vor Ort eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Flammen konnten jedoch schnell gelöscht werden. Durch das Feuer wurden ein Teil der Fahrbahn sowie die Leitplanke und ein Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Das Taxi wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell