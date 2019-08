Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wiesloch (ots)

Drei Personen wurden bei einem Auffahrunfall am Sonntag, gegen 12:45 Uhr, auf der L723 leicht verletzt. Ein 82-Jähriger war mit seinem Opel von Wiesloch kommend in Richtung Walldorf unterwegs. An der Einmündung zur Wieslocher Straße bremste der vorausfahrende Hyundai aufgrund einer roten Ampel bis zum Stillstand ab, was der 82-jährige Autofahrer offenbar zu spät bemerkte und auf den Hyundai auffuhr. Durch den Aufprall wurden der 63-jährige Fahrer des Hyundais sowie der Verursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Da bei dem Opel-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

