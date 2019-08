Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Kleidungsstücke und Bargeld bei Wohnungseinbruch geklaut - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots)

In der Bergstraße, in Höhe der Kuno-Fischer-Straße, wurde in der Zeit von Freitag, 7 Uhr bis Sonntag, 11:45 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Über ein gekipptes Fenster hatte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung verschafft. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließ der Einbrecher aus den Räumlichkeiten mehrere gemusterte Hemden, eine dunkelgraue Herrenjeans und Bargeld mitgehen. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

