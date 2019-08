Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190803.1 Wacken: Dieb in flagranti erwischt

Wacken (ots)

Am Wacken-Freitag ist es der Polizei auf dem Festivalgelände gelungen, einen Mann festzunehmen, der mehrerer Diebstähle verdächtig ist. Aufmerksame Festivalbesucher gaben den Hinweis auf den Polen, der sich an fremden Zelten zu schaffen machte. Für ihn ist die Veranstaltung nun beendet.

Am späten Vormittag begaben sich Beamte auf einen der Zeltplätze, weil es dort zu einem Handydiebstahl gekommen sein sollte. Den Täter hielten Zeugen fest - sie hatten ihn beobachtet, wie er an mehreren Zelten zugange war. Wie sich letztlich herausstellte, war der 26-jährige Pole unerlaubt auf dem Gelände, er trug ein Festivalbändchen aus 2018. In seinem Zelt entdeckten die Einsatzkräfte vor allem Powerbanks und Anschlusskabel, die aus vorangegangenen Diebstählen stammen dürften. Insgesamt 30 Gegenstände stellten die Polizisten sicher, behandelten den Mann erkennungsdienstlich und fertigten entsprechende Anzeigen gegen ihn.

Neben dem Festgenommenen scheinen allerdings weitere Diebe auf dem Gelände aktiv zu sein. Allein im Zeitraum von gestern, 18.00 Uhr, bis zum heutigen Morgen begingen sie 27 Taschendiebstähle im Bereich vor den Hauptbühnen. Hier waren es weniger Portemonnaies, die verschwanden, sondern vielmehr Smartphones. Weiterhin gilt damit der dringende Hinweis, auf sein Eigentum zu achten und es sicher zu verwahren. Hosentaschen und unverschlossene Zelte gelten als keinesfalls als sichere Aufbewahrungsstätten!

Ein 34-Jähriger wollte um 05.25 Uhr einen Becks-Sonnenschirm sein Eigen nennen und stahl diesen aus einem Ständer in der Hauptstraße. Der Mann ließ sich dabei allerdings erwischen, musste das Stehlgut zurückgeben und erhielt im Gegenzug eine Anzeige wegen des Diebstahls.

Um 17.20 Uhr ereignete sich zwischen Wacken und Vale auf der Landesstraße 131 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen Verletzungen erlitten, zwei davon schwere. Ein 42-Jähriger war in einem Volvo auf dem Wiesengrund unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in den Wackener Weg zu biegen. Da er eine Radlerin passieren lassen musste, wartete er auf der Fahrbahn. Dies übersah der nachfolgende 24-jährige Fahrer eines Twingos, der seinen Wagen auf die Gegenfahrbahn lenkte, um ein Auffahren zu verhindern. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fiat einer 42-Jährigen Frau aus Wilster, wobei der Unfallverursacher und die 42-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und die Besatzungen zweier Rettungswagen kamen die Verletzten in ein Krankenhaus. Eine Begleiterin der Geschädigten zog sich außerdem leichte Verletzungen zu, an den Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt 6.000 Euro. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und während der Bergungsarbeiten bis kurz vor 20.00 Uhr gesperrt.

Von gestern auf heute notierte die Polizei insgesamt zwölf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. In den meisten Fällen versuchten die Beschuldigten, sich mitsamt ihren Drogen auf die Veranstaltungsfläche zu begeben, scheiterten jedoch an den Kontrollen durch die Security. Um 19.00 Uhr checkten Sicherheitsmitarbeiter am Wacken Plaza einen Mann aus Brandenburg, der Marihuana, einen Joint, Ecstasy und Speed bei sich hatte - Beamte stellten die Drogen sicher. Nach dem Packen seiner Sachen unter Aufsicht der Polizei musste der Beschuldigte mit einer Anzeige im Gepäck die Veranstaltung verlassen.

Ein Mann, der mehr auf sein Wohl als auf das seines Tieres bedacht war, musste ebenfalls die Heimreise antreten. Er hatte seinen Hund zu dem Festival mitgebracht und sich um das vermutlich altersschwache Tier mehr schlecht als recht gekümmert. Campingnachbarn hatten Mitleid mit dem über Stunden angeleint zurückgelassenen Schäferhund und alarmierten die Polizei und den Veranstalter. Die nahmen den Vierbeiner des 54-Jährigen in Augenschein und entschieden, dass sein Zustand nicht gut war. Das zuständige Ordnungsamt und das Kreisveterinäramt im Heimatort des Halters erhielten von dem Vorfall Kenntnis, der Süddeutsche musste das Gelände verlassen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell