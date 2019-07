Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter in Bank

Hemer (ots)

Geldautomatensprengung scheitert

In der heutigen Nacht, um 03:47 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Commerzbank an der Hauptstraße zu sprengen. Bei Erkennen von Tätigkeiten am Geldautomaten wurde durch die zuständige Sicherheitsfirma die Nebelanlage aktiviert. Die Täter sahen von ihrer Sprengung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Auf Grund des Nebels und der mitgebrachten Gasflaschen am Geldautomaten evakuierte die hinzugezogene Feuerwehr die Hausbewohner. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

