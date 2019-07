Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdieb beklaut Senior

Kierspe (ots)

Trickreich soll ein Unbekannter am Donnerstag kurz nach 18 Uhr einem 75-jährigen Kiersper die Uhr geklaut haben. Der Geschädigte parkte seinen Ford Focus Kombi vor einer Apotheke auf der Kölner Straße, um kurz etwas aus der Apotheke zu holen. Im Kofferraum befand sich sein Hund. Die Scheiben des Pkw waren spaltweise heruntergelassen. Nach wenigen Minuten kam der 75-Jährige wieder heraus und wurde von einem unbekannten Mann unter dem Vorwand des Tierschutzes (Hund im heißen Auto zurückgelassen) verbal angegriffen. In diesem Zusammenhang bedrängte der Mann auch den Geschädigten und berührte ihn am linken Arm. Später stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Armbanduhr fest.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen: ca. 35 Jahre alt, schlanke Figur, ca. 180-185 cm groß, sprach akzentfrei deutsch, kurz geschnittene blonde Haare (fast ins weiße gehend) bekleidet mit blauer Jeans und bläulichem T-Shirt

Sachdienliche Hinweise zu dem dreisten Uhrendieb nimmt die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 02354/9199-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell