Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190801.1 Wacken: Es kann losgehen - die Fans sind da!

Wacken (ots)

Seit dem gestrigen Abend sind alle Campingflächen rund um das Veranstaltungsgelände des W:O:A voll belegt, so dass bereits das Befüllen von Ausweichflächen begonnen hat. Die Anreise verlief für die Metalheads nicht ganz so reibungslos wie zu Wochenbeginn - auf den nach Wacken führenden Straßen kam es zu einigen Staus, die mit erheblichen Wartezeiten verbunden waren.

Die Zahl der Straftaten, die die Polizei bisher registriert hat, ist noch immer sehr gering. In der Nacht zu heute haben allerdings einige Geschädigte Diebstähle aus Zelten angezeigt. Zumeist drangen die Täter -während die Anzeigenden schliefen- in ihre unverschlossenen Behausungen ein und entwendeten vielfach Bargeld, zum Teil mehrere hundert Euro. In einem Fall nahmen sich die Diebe einen Autoschlüssel und stahlen aus dem dazugehörigen Fahrzeug einige Habseligkeiten des Besitzers. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals, die Zelte auch während der Schlafenszeit zu sichern und keine größeren Geldbeträge in den Unterkünften zu verwahren.

Gegen Mitternacht ereignete sich auf einer der Campingflächen eine Körperverletzung zum Nachteil einer Britin. Die 26-Jährige gab an, von einer ihr unbekannten männlichen Person angegangen worden zu sein. Dabei hat sich die Dame sichtbare Kratzwunden am Arm und an der Hand zugezogen. Hinweise auf den Täter konnte die Frau nicht geben, die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell