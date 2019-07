Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190731.1 Wacken: Das Gros der Fans ist eingetroffen

Wacken (ots)

Auch der zweite Tag der Wacken-Woche verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne größere Verkehrsprobleme. Mittlerweile sind rund 70 Prozent der Campingplätze belegt, die übrigen Metal Fans werden voraussichtlich heute eintreffen, einige von ihnen mit dem Metal-Train.

Während die Anreise der Veranstaltungsgäste mit Fahrzeugen problemlos und ohne größere Staus vonstattenging, waren in Wacken schon gestern Maßnahmen zum Schutz der Fußgängerströme erforderlich. Bereits am Nachmittag pilgerten derart viele Besucher durch den Ort, dass die partielle Sperrung der Hauptstraße für den Fahrzeugverkehr bis in den Abend hinein erforderlich war.

Straftaten registrierte die Polizei bisher kaum. Gestern nahmen Einsatzkräfte unter anderem eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung auf. Kurz vor Mitternacht gerieten zwei Männer auf einem Campingplatz in Streit offenbar wegen einer Frau. Der Disput gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich schließlich die beiden männlichen und die weibliche Person am Boden wiederfanden. Während einer der Beteiligten schließlich das Weite suchte, erstattete der Geschädigte aus Tübingen Anzeige. Er hatte sich eine leichte Verletzung im Gesicht zugezogen.

