Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Kaffeemaschine brennt

Am Donnerstag erlitt eine Frau bei einem Brand in Berkheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei geriet gegen 8.30 Uhr in einem Gebäude in der Schwalbenstraße eine Kaffeemaschine in Brand. Ein Rauchmelder löste aus, worauf die 33-jährige Bewohnerin in die Küche ging und die brennende Maschine aus dem Fenster warf. Hierbei erlitt die Frau eine Rauchvergiftung. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandursache dürfte ein technischer Defekt an dem Gerät gewesen sein. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von dem Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

