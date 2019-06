Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Polizeibeamte machen Beute, Unfälle, Widerstand, Sachbeschädigungen, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Einbruchsversuch in Schule

Am frühen Freitagmorgen wurden von einem Zeugen zwei männliche, sowie eine weibliche Person beobachtet, welche gegen 1.15 Uhr mit zwei Steinen mehrmals gegen das Sicherheitsglas der Flügeltür auf der Gebäuderückseite einer Schule in der Hirschbachstraße schlugen. In das Innere der Schule gelangten sie nicht. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

An einem geparkten Pkw Fiat, der in der Industriestraße auf einem Parkplatz abgestellt war, wurden am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 22.45 Uhr mutwillig beide Außenspiegel sowie die die Fahrerseite beschädigt.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Fackelbrückenstraße wurde am Donnerstagnachmittag von einem ausparkenden 68-jährigen Ford-Lenker gegen 14.20 Uhr ein geparkter Pkw Audi beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Westhausen: Einbruch in Freibad

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gelangten Unbekannte über den Zaun in das Freibad in der Badstraße. Hier beschädigten sie das gekippte Fenster eines Umkleideraumes und versuchten anschließend in das Büro es Bademeisters zu gelangen, was jedoch scheiterte. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Rainau: Unfall beim Ausweichen

Am Donnerstagnachmittag wollte eine 79-jährige Opel-Lenkerin gegen 15.10 Uhr vom oberen Parkplatz am Bucher Stausee kommend auf die Zufahrtstraße zur B 290 Ausfahren. Als sie wegen eines einbiegenden Fahrzeuges nach rechts ausweichen musste, kollidierte sie mit einem Begrenzungspfosten. An ihrem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von 3.500 Euro.

Mögglingen: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr gegen 21.30 Uhr in die Schillerstraße aus, nachdem es in einem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Diese war entstanden, als die 84-jährige Bewohnerin in der Küche vergessen hatte, das Essen vom Herd zu nehmen. Die Feuerwehr brachte die Speisereste ins Freie und lüftete die Wohnung. Sachschaden entstand keiner. Die Frau blieb zwar unverletzt, wurde aber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Lorch: Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag fuhr der Lenker eines Wohnmobils gegen 16.15 Uhr beim Wenden mit dem Fahrzeugdach gegen die in einer Höhe von 280 cm befindliche Holzfassade eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße. Obwohl der Verursacher zunächst ausstieg und sich den Schaden anschaute, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Von Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden, die sich das Kennzeichen des Verursachers notiert hatten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der angerichtete Sachschaden an der Holzfassade wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Auf dem Gelände einer Schule in der Scheffoldstraße wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zwei Sitzbänke aus der Bodenverankerung gerissen und beschädigt. Außerdem wurden dadurch drei Knochensteine beschädigt.

Bartholomä: Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Von einem Unbekannten wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Heckscheiben von drei Fahrzeugen mutwillig beschädigt. Zwei der drei Fahrzeuge waren auf einem öffentlichen Parkplatz in der Gaisgasse abgestellt, das dritte Fahrzeug war ca. 50 Meter weiter in der Hauptstraße abgestellt gewesen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 358-0.

Ellwangen: Betrunkener wird handgreiflich gegenüber Polizisten

Gegen 22:00 Uhr kam es am Mittwochabend zu einem Vorfall im Rabenhof. Ein betrunkener 48-Jähriger beleidigte eine Angestellte der Einrichtung, sowie die eingesetzten Polizeibeamten. Dabei drohte er den Anwesenden mit dem Tod und versuchte einem Polizeibeamten einen Faustschlag zu versetzen. Dieser konnte den Schlag abwehren und den Mann anschließend überwältigen. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der Mann in eine Fachklinik überstellt.

Rainau: Parkrempler auf nasser Wiese

Ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer hatte am Donnerstag seinen Wagen auf einer Wiese am Bucher Stausee geparkt. Aufgrund der Witterung war die Wiese feucht, so dass der Wagen seitlich ins Rutschen kam, als der Mann mit seinem Auto gegen 17:15 Uhr anfahren wollte. Der BMW rutschte dabei seitlich auf einen geparkten Mercedes. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Aalen: Falsche Polizeibeamte schlagen wieder zu

In Aalen kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Vorfällen bei denen falsche Polizeibeamte mit Ihrer Betrugsmasche arglose Opfer um Geld und Wertgegenstände gebracht haben.

Die Betrüger schlugen am Dienstag bei einer 74-jährigen Dame zu. Sie machten der Frau weiß, dass in Ihrer Nachbarschaft ein Rentnerehepaar überfallen worden wäre und um ihr Hab und Gut gebracht worden sei. Um diesem Schicksal zu entgehen, solle die Dame ihr Bargeld und ihre Wertgegenstände angeblichen Polizisten zur Verwahrung übergeben, die diese bei ihr abholen würden

In einem weiteren Fall meldeten sich die vermeintlichen Polizeibeamten und drängten ihr 85-jähriges Opfer Wertgegenstände in einem schwarzen Rucksack an Altglascontainern in der Schellingstraße abzulegen. Dies solle heimlich geschehen, weil der Mann ausgespäht werden würde. Gegen 21:00 Uhr am Dienstag kam der Mann den Anweisungen der Betrüger nach. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht daher unter Telefon 07151 950-0 Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bushaltestelle Schellingstraße gemacht haben.

Wir warnen erneut eindringlich:

Die Polizei kontaktiert Bürgerinnen und Bürger nicht telefonisch um von diesen deren Bargeld und Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche.

Sollten Sie von falschen Polizeibeamten angerufen werden, notieren Sie sich die Nummer, von der Sie angerufen werden, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie die 110.

Bitte sprechen Sie auch mit Ihren älteren Angehörigen und Freunden über das Thema und warnen Sie vor den Gefahren dieser Betrugsmasche.

