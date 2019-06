Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Porsche total zerstört - Auspuff mit Bauschaum zu gespritzt - Rosen abgeschnitten - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Wildunfall

Auf der Landstraße 1066 zwischen Onolzheim und Gründelhardt erfasste am Donnerstag um kurz vor 22:45 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW Mitsubishi ein Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Stimpfach: Unfall beim Abbiegen

Von der Bergäckerstraße wollte am Donnerstag um 13:10 Uhr ein 63-jähriger Lenker eines Ford Transit in die Mühlbergstraße abbiegen. Hierbei schnitt er die Kurve und streifte einen dort stehenden PKW Toyota. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Rosen abgeschnitten

In der Straße Im Hällischen wurden von einem bislang unbekannten Täter mehrere Rosen abgeschnitten und im Garten liegen gelassen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise auf den Blumenschänder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Bühlerzell: Rehbock erfasst

Mit einem Rehbock stieß am Freitag um kurz vor 3 Uhr ein 26-jähriger Golf-Fahrer zusammen. Der Unfall, bei welchem das Wildtier getötet wurde, ereignete sich auf der Landstraße 1072, zwischen Bühlerzell und Kottspiel. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Mainhardt: Motorradfahrer leicht verletzt

Am Donnerstag um 20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lenker eines Ford Focus die Bundesstraße 39 von Hohenstraßen in Richtung Mainhardt. An der Einmündung zur B14 hielt er zunächst an, übersah dann aber beim Einbiegen einen 57-jährigen Kradlenker, welcher auf der B14 aus Richtung Mainhardt heranfuhr. Der Kradlenker konnte mit seiner BMW noch einen Ausweichmanöver durchführen, so dass es nicht zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Allerdings kam er ins Schleudern und stürzte. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An seiner BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz am Säumarkt rangierte am Mittwoch um 17:45 Uhr ein 41-jähriger Citroen-Fahrer. Hierbei beschädigte er einen Daimler-Benz, welcher gerade am Säumarkt vorbei in Richtung Innenstadt fuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Auspuff mit Bauschaum zu gespritzt

An einem silberfarbenen Mercedes-Benz B wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh beide Auspuffrohre mit Bauschaum zu gespritzt. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Am Donnerstag um 23:20 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen Wolpertshausen, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Zwei Fahrzeuge befuhren die linke Fahrspur der Autobahn, als plötzlich der vorausfahrende 27-jährige Lenker eines BMW sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Die nachfolgende 19-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und streifte den BMW. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fichtenau: Porsche total zerstört

Am Donnerstag um kurz nach 15.30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lenker eines Porsche 911 die Autobahn A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau verlor der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche kam ins Schleudern und infolge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei riss das Fahrzeug mehrere Haltepfosten der Schutzplanke heraus und wurde letztendlich unter der nun haltlosen Schutzplanke hindurchgepresst und stürzte eine steil abfallende Böschung hinab. Hierbei wurde das Fahrzeug völlig zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei etwa 2800 Euro. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, seine 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Hierzu war die rechte Fahrspur der Autobahn bis um 19:35 Uhr gesperrt.

