POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfallfluchten, Verkehrsunfall, Einbruch

Murrhardt: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:55 und 15:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Siegelsberger Straße einen dort geparkten VW-Bus. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Murrhardt, Tel.: 07192/5313, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen könne, sich zu melden.

Fellbach: BMW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker beschädigte im Tatzeitraum von Montag bis Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, einen am rechten Straßenrand der Auberlenstraße geparkten 1er BMW, an welchem dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstanden war. Trotzdem entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeirevier Fellbach, Tel: 0711/57720, bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Fellbach: Audi gestreift und geflüchtet - Zeugensuche

Der bislang unbekannte Lenker eines neuen, orangefarbenen Peugeot Rifter wollte am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, zwischen zwei auf dem Parkplatz des Media Marktes in der Bühlstraße geparkten Autos durchfahren und streifte dabei den rechts stehenden Audi an dessen Stoßstange und linken Vorderrad. Anschließend entfernte sich der Fahrer schnell vom Unfallort. Der Schaden am Audi wird mit 1.000 Euro beziffert.

Auch zu dieser Unfallflucht sucht das Polizeirevier Fellbach, Tel: 0711/57720, Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können.

Winnenden: Gegen Seat gefahren und danach geflüchtet - Zeugen gesucht

Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand, als am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06:15 und 13:15 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Klinikums Winnenden in der Straße "Am Jakobsweg" gegen einen geparkten Seat fuhr. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940, sucht zu dieser Unfallflucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

Waiblingen: Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstag, in der Zeit zwischen 00:00 und 04:00 Uhr, in der Boschstraße das Rolltor einer Firma nach oben und gelangten in das Innere. Sie durchsuchten das Büro und öffneten den Tresor, aus welchem mehrere tausend Euro Bargeld entwendet wurden.

Weinstadt: Mit eBike auf Pkw aufgefahren - schwer verletzt

Eine 38 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr am Mittwoch, gegen 18:50 Uhr, die Kleinheppacher Straße in Richtung Kleinheppach. Als sie anhielt, bemerkte dies die hinter ihr fahrende 52jährige Lenkerin eines Pedelec zu spät und prallte gegen das Heck des Mercedes-Kombis. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen. Die Frau trug einen Fahrradhelm. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Geparkten Pkw gestreift und weiter gefahren - Zeugensuche

Der bislang unbekannte Lenker eines Lkw streifte in der Tatzeit zwischen Dienstag und Mittwoch, in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr, aus nicht bekannter Ursache einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Schützenstraße geparkten Skoda Fabia. Obwohl an diesem dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeirevier Waiblingen, Tel: 07151/9500, bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

