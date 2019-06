Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Motorradfahrer contra Pkw

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr am Donnerstag gegen 22.20 Uhr auf der K 1835 von Kirchberg in Richtung Affalterbach. In einer Linkskurve kam er auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem Pkw Ford S-Max zusammen. Die 45-jährige Autofahrerin hatte dem entgegengekommenen Motorrad nicht mehr ausweichen können. Der junge Biker wurde beim Unfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 10.000 Euro.

Aspach/Fellbach: Gestürzte Radfahrer

Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer war am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der K 1823 Uhr unterwegs. Als ihm ein Auto auf der schmalen Straße entgegenkam, wich er nach rechts aus und stürzte. Der 67-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. In Fellbach hat sich eine 54-jährige Bikerin ebenfalls bei einem Sturz schwer verletzt. Sie war gegen 11.30 Uhr auf dem Feldweg Im Tal (zwischen Mühlhausen und Aldingen) gefahren, als sie aus unbekannten Gründen ins Scheudern geraten ist und zu Boden stürzte. Auch sie wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Winterbach: Auffahrunfall

5000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer. Er verließ mit seinem BMW an der Anschlussstelle Winterbach die B29. An der dortigen Stoppstelle fuhr er infolge Unachtsamkeit einen Pkw Smart hinten auf, der dort angehalten hatte.

Schorndorf: Zwei Verletzte bei Handgreiflichkeiten

Eine Polizeistreife wurde am Donnerstag gegen 2 Uhr bei einer Unterführung in der Grabenstraße auf eine Auseinandersetzung aufmerksam. Es handelte sich offensichtlich um zwei rivalisierende Gruppen, die sich gegenseitig provozierten und beleidigten. Es kam dann auch zu Handgreiflichkeiten, bei der ein 18-Jähriger eine 19-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann verletzte. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden und wurden vom Rettungsdienst dorthin gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Schwaikheim: Aquaplaning

Ein 53-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Donnerstag kurz vor 19 Uhr die B14 zwischen Schwaikheim und Winnenden. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Autofahrer auf der nassen Straße die Kontrolle. Das Auto schleuderte über die Straße und überschlug sich. Der Autofahrer konnte noch selbständig trotz Verletzungen das Auto verlassen. Er wurde zunächst an der Unfallstelle ärztlich versorgt, ehe er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Das Unfallauto wurde abgeschleppt.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

In der Freiburgstraße in Miedelsbach wurde am Mittwochvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Einbrecher gelangte über ein aufgebrochenes Fenster in das Einfamilienhaus. Aus diesem wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck entwendet. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet nun Anwohner oder Zeugen, denen am Mittwoch Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07181/2040 zu melden.

